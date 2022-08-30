İzmir'de orman yangını ihbarına giden arazöz kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika
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İzmir'de orman yangını ihbarına giden arazöz kaza yaptı: 4 yaralı

30.08.2022 21:19
İzmir'de orman yangını ihbarına giden arazöz kaza yaptı: 4 yaralı

İzmir'in Bergama ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın ihbarına giden arazöz, yol kenarına devrildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın ihbarına giden arazöz, yol kenarına devrildi. Kazada aracın sürücüsü 4 orman işçisi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İncecikler Mahallesi mevkiinde bulunan orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıldırım düşmesi sonucu orman yangını ihbarına giden ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu Mehmet Ç. idaresindeki 35 A 79 plakalı arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Ç. ve araç içerisinde bulunan Ali Ş., Ferdi Ç. ve Murat O., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar tedavilerin ardından hastaneden taburcu edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bergama, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de orman yangını ihbarına giden arazöz kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de orman yangını ihbarına giden arazöz kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika
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