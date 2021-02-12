İzmir'in Bergama ve Kınık ilçeleri için kar yağışı uyarısı - Son Dakika

İzmir'in Bergama ve Kınık ilçeleri için kar yağışı uyarısı

İzmir'in kuzey ilçeleri Bergama ve Kınık'ta yarın akşamdan itibaren kar yağışı bekleniyor.

İzmir'in kuzey ilçeleri Bergama ve Kınık'ta yarın akşamdan itibaren kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bergama ve Kınık ilçelerinde yarın akşamdan sonra başlayacak kar yağışının zamanla kuvvetli, yer yer yoğun olacağı belirtildi. Açıklamada, kar kalınlığının iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 santimetreye ulaşacağı ifade edildi. Kuzeydoğudan esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınayla kar yağışının zaman zaman tipiye dönüşeceği belirtilen açıklamada, buzlanma ve don ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. Öte yandan, İzmir'de 16 Şubat Salı gününden itibaren kıyılarda hafif, iç kesimlerde orta ve yer yer kuvvetli zirai don beklendiği bildirildi.

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