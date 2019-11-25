Son Dakika Haberleri: İzmir'in Bornova'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'in Bornova'da geri dönüşüm fabrikasında yangın - Son Dakika

İzmir'in Bornova'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

6 saat önce

İzmir'in Bornova'da geri dönüşüm fabrikasında yangınİZMİR- İzmir'in Bornova ilçesinde bir plastik ambalaj deposunda yangın çıktı.

İzmir'in Bornova'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

İZMİR- İzmir'in Bornova ilçesinde bir plastik ambalaj deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görülebiliyor.

İzmir'in Bornova'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Bornova, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:39 Kaynak: İHA
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