İzmir'de akaryakıt istasyonu bitişiğinde yanan minibüs kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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İzmir'de akaryakıt istasyonu bitişiğinde yanan minibüs kullanılmaz hale geldi

26.09.2022 04:04
İzmir'de akaryakıt istasyonu bitişiğinde yanan minibüs kullanılmaz hale geldi

İzmir'in Bornova ilçesinde bir akaryakıt istasyonu bitişiğindeki bakım servisinde park halindeyken yanan minibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunun yanında, otomobil bakım servisinde park halinde bulunan minibüs alev alev yandı. Akaryakıt istasyonunda çalışan personellerin ve itfaiyenin müdahalesi ile alevler söndürülürken, facianın eşiğinden dönülen olayda minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Işıkkent semti, Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanındaki otomobil bakım servisinde meydana geldi. İddiaya göre, servis önünde park halinde bulunan Volkswagen marka minibüs, bir anda alev aldı. Alevleri gören akaryakıt istasyonu personelleri yangın tüpleri ile alevlere müdahale ederken, durum aynı zamanda polis ve 110 ekiplerine bildirildi.

Alevler kısa sürede söndürüldü

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler minibüsün yanında park halinde bulunan diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken, polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de akaryakıt istasyonu bitişiğinde yanan minibüs kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de akaryakıt istasyonu bitişiğinde yanan minibüs kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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