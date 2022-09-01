İzmir'de husumetlileriyle kavga eden adam, ayırmaya çalışan nişanlısını bıçakladı - Son Dakika
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İzmir'de husumetlileriyle kavga eden adam, ayırmaya çalışan nişanlısını bıçakladı

01.09.2022 15:49

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, nişanlısı ile gezdiği sırada daha önceden husumeti olan kişilerle sokak ortasında kavga etmeye başladı. Kavga ettiği iki kişiye bıçak sallayan adam, yanlışlıkla araya giren nişanlısını bıçaklarken, o anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Bornova ilçesi Çınar Mahallesi Fatih Caddesi Stadyum Metro İstasyonu yakınlarında S.Ö., nişanlısı M.İ. ile yolda yürürken, daha önceden telefon hırsızlığı olayıyla ilgili aralarında husumet bulunduğu öğrenilen B.K. ve ağabeyi Ö.K. ile karşılaştı.

HUSUMETLİSİNE SALLADIĞI BIÇAK NİŞANLISINA GİRDİ

3 kişi arasında başlayan tartışmanın büyüyerek kavga çıkması üzerine S.Ö., yanında bulundurduğu bıçağı diğer 2 kişiye doğru savurdu. Kargaşa esnasında S.Ö.'nün salladığı bıçak, yanlışlıkla nişanlısı M.İ.'ye isabet etti.

Kavga ettiği kişilere salladığı bıçak, nişanlısına denk geldi

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Kollarına isabet eden bıçak darbesiyle yaralanan genç kız, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, kavgaya karışan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suçtan kayıtları olduğu öğrenildi.

Husumetlileriyle kavga eden şahıs, bıçağı sallarken nişanlısına sapladı

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan meydana gelen kavga ve M.İ.'nin bıçaklanma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ila kayda alındı. Görüntüde 3 kişinin kavga ettiği anlar ve bir kişinin elindeki bıçağı savururken yanlışlıkla nişanlısına denk geldiği anlar yer aldı.

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Kaynak: İHA

Fatih, Çınar, İzmir, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de husumetlileriyle kavga eden adam, ayırmaya çalışan nişanlısını bıçakladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de husumetlileriyle kavga eden adam, ayırmaya çalışan nişanlısını bıçakladı - Son Dakika
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