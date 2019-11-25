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İzmir'in Bornova ilçesinde bir plastik ambalaj deposunda yangın çıktı.
6 saat önce
İzmir'in Bornova ilçesinde bir plastik ambalaj deposunda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:13 Kaynak: İHA
İzmir'in Bornova ilçesinde bir plastik ambalaj deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görülebiliyor. - İZMİR
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