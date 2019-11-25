Son Dakika Haberleri: İzmir'in Bornova ilçesinde bir plastik ambalaj deposunda yangın çıktı.
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'in Bornova ilçesinde bir plastik ambalaj deposunda yangın çıktı. - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde bir plastik ambalaj deposunda yangın çıktı.

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde bir plastik ambalaj deposunda yangın çıktı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir plastik ambalaj deposunda yangın çıktı., System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde bir plastik ambalaj deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görülebiliyor. - İZMİR

İtfaiye, Bornova, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:13 Kaynak: İHA
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