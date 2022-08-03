Klimanın içindeki uyuşturucu 'Layka' buldu

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, salon tipi klima içerisinde uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucunun taşındığı TIR durduruldu. TIR'da narkotik köpeği Layka ile arama yapıldı. Dorsede, Lakya'nın tepki verdiği klimanın içine gizlenmiş, 11 parça halinde 18 kilo kubar esrar ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alındı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir TIR'da yapılan aramada, salon tipi klima içine gizlenmiş 18 kilo kubar esrarı, narkotik köpeği 'Layka' buldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Narkotik, İzmir, Güncel, Son Dakika

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