İzmir'de kumar oynarken suçüstü yakalanan 41 kişiye ceza yağdı - Son Dakika
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İzmir'de kumar oynarken suçüstü yakalanan 41 kişiye ceza yağdı

24.08.2022 12:02

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir işletmede, kumar oynarken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 41 kişi hakkında, 74 bin 579 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir işletmede, kumar oynarken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 41 kişi hakkında, 74 bin 579 lira idari para cezası uygulandı. İşletme sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde bulunan ve L.A.'nın işletmeciliğini yaptığı bir işletmede kumar (tombala) oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Ağustos akşamı baskın düzenlendi. Baskında, 41 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanırken, toplam bin 579 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler tarafından kumar oynamak için kullanılan materyallere el konulurken, işletme sahibi L.A. hakkında da "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Jandarma, Bornova, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kumar oynarken suçüstü yakalanan 41 kişiye ceza yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de kumar oynarken suçüstü yakalanan 41 kişiye ceza yağdı - Son Dakika
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