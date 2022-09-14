İzmir'de Kumar Operasyonu: 91 Kişiye 165 Bin 529 TL Para Cezası Kesildi

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonlarda kumar oynarken suçüstü yakalanan 91 kişiye 165 bin 529 TL idari para cezası kesildi. 2 kişi hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova'ya bağlı Gökdere ve Yaka mahallelerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ö.I. ve S.S. isimli şahıslara ait umuma açık işletmelere 12 ve 14 Eylül'de yapılan baskınlarda kumar oynarken suçüstü yakalanan 91 kişiye 165 bin 529 TL para cezası kesildi.

İşletmelerde kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. Şüpheliler Ö.I. ve S.S. hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.