İzmir'in özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde sağanak yağışın dün etkili olmasının ardından bugün de kısa süreli sağanak yağmur yağdı. Bornova'nın Pınarbaşı semtinde sağanak yağış sebebiyle kısa sürede yollar ve sokaklar göle döndü. Vatandaşlar suyla dolu sokaklarda geçmekte zorluk çekerken, araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'i ikinci kez sağanak vurdu - Son Dakika

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