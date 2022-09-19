İzmir'de freni boşalan kamyon şarampole devrildi - Son Dakika
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İzmir'de freni boşalan kamyon şarampole devrildi

19.09.2022 14:34
İzmir'de freni boşalan kamyon şarampole devrildi

İzmir'in Bornova ilçesinde freni boşalan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde freni boşalan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Manisa-İzmir Karayolu Bornova Yeni Mezarlığı mevkisinde A.B idaresindeki 41 AT 899 plakalı kamyon, freninin boşalması sonrası sürücünün manevrasıyla yol kenarındaki şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de freni boşalan kamyon şarampole devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de freni boşalan kamyon şarampole devrildi - Son Dakika
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