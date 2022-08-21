İzmir'de kuyumcudan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de kuyumcudan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

21.08.2022 13:59
İzmir'de kuyumcudan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde girdikleri kuyumcudan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı, hırsızlık anını iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde girdikleri kuyumcudan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı, hırsızlık anını iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Çamdibi Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta F.K'ya ait kuyumcuya gelen 3 kadın, yüzük almak istediklerini söyleyip uzun süre modellere baktıktan sonra dükkandan çıktı.

Müşteriler gittikten sonra tablada yüzük ve takılardan bazılarının olmadığını fark eden F.K, iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Görüntülerde 2 kadının iş yeri çalışanını oyalarken diğer şüphelinin hırsızlık yaptığını gören F.K, polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Şüphelilerin kuyumcudan çıktıktan sonra bir otomobille ayrıldığını belirleyen ekipler, adreslerini tespit ettikleri C.S. (29), G.A. (22) ve N.K. (53) ile otomobilin sürücüsü M.A'yı operasyonla gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çalıntı takılar ele geçirildi.

Çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen 3 kadın, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Çamdibi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de kuyumcudan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de kuyumcudan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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