Çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen 3 kadın, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin kuyumcudan çıktıktan sonra bir otomobille ayrıldığını belirleyen ekipler, adreslerini tespit ettikleri C.S. (29), G.A. (22) ve N.K. (53) ile otomobilin sürücüsü M.A'yı operasyonla gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Çamdibi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de kuyumcudan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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