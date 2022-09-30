İzmir'de kumar oynarken yakalanan 112 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika
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İzmir'de kumar oynarken yakalanan 112 kişiye para cezası kesildi

30.09.2022 13:16
İzmir'de kumar oynarken yakalanan 112 kişiye para cezası kesildi

İzmir'in Bornova ilçesinde iki adreste kumar oynarken yakalanan 112 kişiye 206 bin 728 lira para cezası kesildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde iki adreste kumar oynarken yakalanan 112 kişiye 206 bin 728 lira para cezası kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaka ve Naldöken mahallelerinde A.Ç. ve Ş.K'ya ait işletmelerde kumar oynatıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

Adreslere düzenlenen baskınlarda 112 kişi kumar oynarken yakalandı.

Kumar oynayan kişilere 206 bin 728 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el kondu. Şüpheliler A.Ç. ve Ş.K. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de kumar oynarken yakalanan 112 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de kumar oynarken yakalanan 112 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika
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