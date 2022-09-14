İşletme sahipleri Ö.I. ve S.S. "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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