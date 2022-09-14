İzmir'de kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

14.09.2022 12:02
İzmir'de kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde iki adreste kumar oynatıldığı suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı, kumar oynarken suçüstü yakalananlara para cezası uygulandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde iki adreste kumar oynatıldığı suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı, kumar oynarken suçüstü yakalananlara para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere ve Yaka mahallelerinde Ö.I. ve S.S'nin iş yerlerinde kumar oynatıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

Adreslere baskın düzenleyen Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 91 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

İşletme sahipleri Ö.I. ve S.S. "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan gözaltına alındı.

Kumar oynayan 91 kişiye 165 bin 529 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu, iş yerleri mühürlendi.

YORUMLAR
500
Menderes Belediyesi Sosyal Belediyecilik Faaliyetlerine Devam Ediyor Menderes Belediyesi Sosyal Belediyecilik Faaliyetlerine Devam Ediyor İzmir'de Kumar Operasyonu: 91 Kişiye 165 Bin 529 TL Para Cezası Kesildi İzmir'de Kumar Operasyonu: 91 Kişiye 165 Bin 529 TL Para Cezası Kesildi
Kaynak: AA

Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:51 Otomobilde kadına şiddet! Kameraya alan vatandaş polise ihbar etti
11:46 Galatasaray için Icardi bir başlangıç! Dev kulüple ilişkileri geliştirdiler
11:13 Beylikdüzü'nde korkunç kaza! Otomobilin altına sıkışan yaya 300 metre sonra fark edildi
11:14 Vatandaşlardan sosyal konut projesine yoğun ilgi: Saatler içerisinde 92 bin kişi başvuruda bulundu
11:00 Hatay'da kayıp olarak aranan tüccarın cansız bedeni zeytinlikte bulundu: Katili iş ortağı çıktı
10:57 Ermenistan'ın saldırısı sonucu şehit olan Azeri asker Sebuhi Fuad Ahmedov'un hikayesi yürek dağladı
10:52 Adana'da liselilerle bir grup arasında "yan bakma" kavgası çıktı: Yere düşen öğrenci yumruklanarak öldüresiye dövüldü
10:53 Gram altının fiyatı düştü! 999 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:49 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk yarı finalistler İspanya ve Almanya oldu
10:44 Sosyal konut projesinde hak sahibi olamayanlar başvuru ücreti geri alabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 12:02:50. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement