1 kişinin öldüğü bahçe sulama kavgasında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

1 kişinin öldüğü bahçe sulama kavgasında 2 zanlı tutuklandı

30.07.2022 00:23
1 kişinin öldüğü bahçe sulama kavgasında 2 zanlı tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde iki aile arasında bahçe sulama yüzünden çıktığı ileri sürülen ve 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde iki aile arasında bahçe sulama yüzünden çıktığı ileri sürülen ve 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada, 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Olay 26 Temmuz akşamı, Yakaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bahçeleri birbirine yakın iki aile arasında bahçe sulamada kullanılan su tankının vanasının kapatılması üzerine tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kişi veya kişilerce tabanca ve pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralanan Mehmet Nur Şemin (27), E.A. (38), A.Y. (32), H.C. (41), M.E.B. (34) ve K.A. (64) isimli kadın ambulanslara alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ile jandarma sevk edilirken, yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Nur Şemin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, hastaneye gelen savcının incelemesinin ardından Şemin'in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

14 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma çerçevesinde, jandarma ekipleri olaya karıştığı ileri sürülen 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanmasının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 14 şüpheliden 1'i savcılık ifadesinin ardından, 11 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 2 şüpheli de tutuklandı.

Kavgayı ayırmak istemiş

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Mehmet Nur Şemin'in, tartışmanın büyümesi sonucu birbirine saldıran aileleri ayırmaya çalıştığı sırada, boynuna isabet eden kurşun ile yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şemin, 27 Temmuz'da Aliağa Merkez Caminde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aliağa mezarlığına defnedildi. - İZMİR

YORUMLAR
500
İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı Trafiğe kapatılan yola giren motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Trafiğe kapatılan yola giren motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: İHA

Mehmet Nur, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1 kişinin öldüğü bahçe sulama kavgasında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:30 Milyonların merakla beklediği EYT sorununun çözümü için masada 3 formül var! İşte Erdoğan'ın son kararı vereceği seçenekler
23:10 Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'i renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
22:09 İSO toplantısında TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile sanayiciler arasında yaşanan "stokçuluk" tartışması sonucu gergin anlar yaşandı
21:23 Çiftçinin meraklı bekleyişi sona erdi! Bakan Kirişci yeni tohumluk fiyatlarını duyurdu!
21:03 Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi hastaneye kaldırıldı! Belediye Başkanı da tedavi görenler arasında
20:43 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın torpil iddiası mahkemeye taşındı! Suç duyurusunda bulunan Bakan Varank: Hesap verecek
20:07 Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına Osman Kavala tepkisi! "Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz"
19:21 Kocaeli'de 7 dilenci kadın saç saça baş başa birbirine girdi! O anlar vatandaş kamerasına yansıdı
19:17 İstanbul Boğazı, bir geminin arıza yaşaması sonucu çift yönlü trafiğe kapatıldı
18:58 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 00:23:24. #1.12#
SON DAKİKA: 1 kişinin öldüğü bahçe sulama kavgasında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement