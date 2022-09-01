Çınar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde S.Ö. ile kız arkadaşı M.İ, yolda yürürken aralarında husumet bulunan B.K. ve ağabeyi Ö.K. ile karşılaştı. Çıkan kavgada S.Ö. yanındaki bıçakla yanlışlıkla kız arkadaşını kolundan yaraladı.

Kaynak: AA

Fatih, Çınar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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