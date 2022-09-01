İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

01.09.2022 16:19
İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla hafif yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla hafif yaralandı.

Çınar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde S.Ö. ile kız arkadaşı M.İ, yolda yürürken aralarında husumet bulunan B.K. ve ağabeyi Ö.K. ile karşılaştı. Çıkan kavgada S.Ö. yanındaki bıçakla yanlışlıkla kız arkadaşını kolundan yaraladı.

Yaralı sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Fatih, Çınar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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