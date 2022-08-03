İzmir'de klima içerisine gizlenen 18 kilo uyuşturucuyu ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de klima içerisine gizlenen 18 kilo uyuşturucuyu ele geçirildi

03.08.2022 13:47
İzmir'de klima içerisine gizlenen 18 kilo uyuşturucuyu ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde, il dışından kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine araştırma yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu tırda bulunan klima içerisinde 18 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, il dışından kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine araştırma yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu tırda bulunan klima içerisinde 18 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından bir tır izlemeye alınırken araç polis ekipleri tarafından Bornova ilçesinde durduruldu. Narkotik dedektör köpeği Layka, yapılan aramada tır içerisindeki salon tipi klimaya tepki verdi. Bunun üzerine arama yapan polis, klima içerisine gizlenmiş, 11 parça halinde toplam 18 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Araştırma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de klima içerisine gizlenen 18 kilo uyuşturucuyu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de klima içerisine gizlenen 18 kilo uyuşturucuyu ele geçirildi - Son Dakika
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