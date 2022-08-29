16 yaşındaki genç, mesafe belirtilmeyen uzaklaştırma kararı verilmesi sebebiyle her gün kapı komşusu olan taciz şüphelisiyle karşılaşıyor - Son Dakika
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16 yaşındaki genç, mesafe belirtilmeyen uzaklaştırma kararı verilmesi sebebiyle her gün kapı komşusu olan taciz şüphelisiyle karşılaşıyor

29.08.2022 12:02
16 yaşındaki genç, mesafe belirtilmeyen uzaklaştırma kararı verilmesi sebebiyle her gün kapı komşusu olan taciz şüphelisiyle karşılaşıyor

İzmir'de 16 yaşındaki lise öğrencisi, 42 yaşındaki karşı komşusu tarafından cinsel tacize uğradı. Şahıs hakkında "mesafe belirtilmeden" uzaklaştırma kararı verilmesi sebebiyle zor durumda olduklarını belirten mağdur gencin ailesi, "O adamla yine karşılıklı oturuyoruz. Aynı apartmanı kullanıyoruz. Benim bile psikolojim bozuldu. Kızımı düşünemiyorum. İçine kapandı" ifadelerine yer verdi.

Bornova ilçesinde 4 Ağustos tarihinde lise öğrencisi Y.B., karşı komşusu olan Y.T.'nin cinsel tacizine uğradı. Y.B.'nin durumu arkadaşına anlatmasının ardından olayı aile fertleri de öğrendi. Aile Y.T.'den şikayetçi oldu.

"KAPIYI KAPATIP CİNSEL TACİZDE BULUNDU"

Şikayet üzerine Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) ifade veren Y.B., "Karşı komşularımız ailecek terasta oturuyordu. Ben de bakkaldan dönüyordum. Bu sırada Y.T., 'Gelebilir misin' diyerek beni çağırdı. Ben de bir şey söyleyeceğini düşünerek gittim. Kapıyı kapatmamı söyledi. Ben kapatmayınca kendisi kapattı ve cinsel tacizde bulundu. Sonra ben durumu arkadaşıma anlattım. O da abime iletmiş. Ailem bu şekilde öğrendi ve şikayetçi olduk. Ben de Y.T.'den şikayetçiyim" dedi.

MAHKEME TALEBİ REDDETTİ

Gözaltına alınan Y.T., kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir 2'nci Aile Mahkemesi, Y.T. hakkında 3 aylık uzaklaştırma kararı verdi. Ancak kararda mesafe belirtilmedi. Tarafların kapı komşusu olması ve apartmanda sıkça karşılaşmaları üzerine aile, avukatları aracılığıyla uzaklaştırma kararına 300 metre sınır konulması için mahkemeye dilekçe verdi. Talebi inceleyen İzmir 2'nci Aile Mahkemesi, mesafe belirtilmesinin infazda tereddüt oluşturması, denetlemesinin zor olması nedenleriyle talebin reddine karar verdi.

"ÖNEMLİ OLAN SUÇ OLUŞMADAN ÖNLEM ALMAK"

Kararı değerlendiren ailenin avukatı Hasan Kumral, "Karara hukuki yaptırım gücünün olmadığına inandığımız için itirazda bulunduk. Ancak mahkeme talebi reddetti. Bu karar hukuken yanlış olduğu gibi hayatın gerçeklerine de uymuyor. Uzaklaştırma kararı var ama ne kadar yaklaşmaması gerektiği belli değil. Yanı bu kişi fiziken temas etmemesi durumunda uzaklaşmış sayılıyor. Bir kişinin rızası olmadan ona dokunmak, konutuna girmek zaten suçtur. Bunu yapmasını mı beklemek gerekiyor? Önemli olan suç oluşmadan önlem almaktır ve koruma kararının amacı budur. Biz bu kararın değişmesi için hukuki olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"ADAMLA KARŞILIKLI OTURUYORUZ"

Kızının psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Z.B. (46) ise, "O adamla yine karşılıklı oturuyoruz. Aynı apartmanı kullanıyoruz. Benim bile psikolojim bozuldu. Kızımı düşünemiyorum. İçine kapandı. Bana hiçbir şeyini anlatmamaya başladı. Aklım hep kızımda. Bizim isteğimiz bu adamın bizden uzaklaşması ve en ağır cezayı alması" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Altındağ, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 16 yaşındaki genç, mesafe belirtilmeyen uzaklaştırma kararı verilmesi sebebiyle her gün kapı komşusu olan taciz şüphelisiyle karşılaşıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 16 yaşındaki genç, mesafe belirtilmeyen uzaklaştırma kararı verilmesi sebebiyle her gün kapı komşusu olan taciz şüphelisiyle karşılaşıyor - Son Dakika
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