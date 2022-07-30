İzmir'de 1 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı patlamanın görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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İzmir'de 1 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı patlamanın görüntüsü ortaya çıktı

30.07.2022 21:10
İzmir'de 1 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı patlamanın görüntüsü ortaya çıktı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kimya imalathanesinde meydana gelen patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kimya imalathanesinde meydana gelen patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, geçen 26 Temmuz günü saat 20.00 sıralarında Egemenlik Mahallesi Geri Kazanımcılar Sanayi Sitesi'ndeki bir kimya imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre, işçilerin kaynak yaptığı sırada, imalathanede önce patlama meydana geldi, ardından da yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İmalathanenin yanındaki bir iş yerine de sıçrayan yanın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin söndürülmesinin ardından iş yerine giren ekipler, imalathane işçisi Suat Kadan'ın cansız bedenine ulaştı. Kadan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayda, bir diğer işçi B.G.'nin ise vücudunda yara ve yanıklar oluştu. Sağlık ekipleri tarafından Ege üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan yaralının tedavisi devam ediyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan imalathane ile önündeki yolda park halinde bulunan bir araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 1 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı patlamanın görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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