Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, kırmızı ışıkta geçen aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu - Son Dakika
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Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, kırmızı ışıkta geçen aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

06.08.2022 01:15

İzmir'in Bornova ilçesinde kırmızı ışıkta geçen bir hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişiye az kalsın süratle çarpıyordu.

Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, kırmızı ışıkta geçen aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde kırmızı ışıkta geçen bir hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişiye az kalsın süratle çarpıyordu. 2 kişinin adeta ölümden döndüğü anlar başka bir otomobilin araç kamerasıyla görüntülendi.

Olay dün akşam saat 20.00 sıralarında Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde meydana geldi. 35 ES 477 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışık yandığı sırada süratli bir şekilde yoluna devam etti. Bu esnada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen biri bisikletli 2 kişi, hızla gelen aracı son anda fark ederek altında kalmaktan kurtuldu.

O anlar araç kamerasında

Öte yandan meydana gelen olay, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, araçlara kırmızı, yayalara yeşil ışık yandığı esnada biri bisikletli 2 kişinin yaya geçidinden geçmek istemesi, bu esnada kırmızı ışıkta yola devam eden aracın yayaların hemen önünden hızla geçmesi ve yayanın durumu fark edip durarak sürücüye yavaşlamasını işaret ettiği görüldü.

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Kaynak: İHA

Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, kırmızı ışıkta geçen aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, kırmızı ışıkta geçen aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu - Son Dakika
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