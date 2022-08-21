Kuyumcudan yüzük hırsızlığı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Kuyumcudan yüzük hırsızlığı kamerada

21.08.2022 15:22
Kuyumcudan yüzük hırsızlığı kamerada

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kuyumcu dükkanından el çabukluğu ile yüzük çalan 3 şüpheli ile kaçtıkları otomobilin sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kuyumcu dükkanından el çabukluğu ile yüzük çalan 3 şüpheli ile kaçtıkları otomobilin sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Hırsızlık anları, kameraya yansırken, 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, 11 Ağustos'ta Çamdibi Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. İş yerine gelip, yüzük modellerine bakmak isteyen 3 kişi, bir şey almadan ayrıldı. Daha sonra tablada eksikler olduğunu fark eden kuyumcu F.K., güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Görüntülerden, şüphelilerden 2'sinin kendisini oyaladığı sırada diğerinin de el çabukluğuyla yüzükleri çaldığını belirleyen F.K., polise şikayetçi oldu. İhbarla harekete geçen ekipler, görüntülerden şüphelilerin eşkalini ve kuyumcudan çıktıktan sonra bindikleri otomobili tespit etti. C.S. (29), G.A. (22) ve N.K. (53) ile otomobil sürücüsü M.A. gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.S., G.A. ve N.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


YORUMLAR
500
İzmir'de kuyumcudan hırsızlık anı kamerada İzmir'de kuyumcudan hırsızlık anı kamerada İzmir'de kuyumcudan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı İzmir'de kuyumcudan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA

Çamdibi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyumcudan yüzük hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:57 Altıncı kez görüşen 6'lı masa toplantısında dikkat çeken olay! Partiler "Hep birlikte güzel yarınlara" paylaşımı yaptı
14:37 Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı: Direksiyon hakimiyetini kaybettim
14:28 Parti görüntüleriyle gündem olan Finlandiya Başbakanı Marin'e kadınlardan destek mesajları geliyor!
13:49 Antalya'da zehirli aslan balığını yakalamak için kıyasıya yarıştılar, tutulan balıklar ise ızgarada pişirilip yendi
13:47 Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihinin ertelendiği iddia edilmişti! İzleyiciyi mutlu eden haber geldi
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine yarın toplanıyor! 6 önemli konu değerlendirilecek
12:55 Transferde sona gelindi! Galatasaray, Anthony Nwakaeme'ye imza attıracak
12:30 Öldürülen Dugin'in kızı, açıklamalarıyla tekrar gündem oldu: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım
12:02 18 yıl sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk fotoğraflar
11:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi öncesi konuşma yapan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 15:22:48. #1.11#
SON DAKİKA: Kuyumcudan yüzük hırsızlığı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement