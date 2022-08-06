İzmir'de çete lideri bağlantılı nüfus müdürlüğü operasyonuna 5 tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de çete lideri bağlantılı nüfus müdürlüğü operasyonuna 5 tutuklama

06.08.2022 15:07
İzmir'de çete lideri bağlantılı nüfus müdürlüğü operasyonuna 5 tutuklama

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 'Organize suç örgütüne yardım', 'Rüşvet alıp vermek' ve 'Evrakta sahtecilik' suçlamasıyla aralarında Bornova İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Ümit İmren'in de olduğu 5 şüpheli tutuklandı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 'Organize suç örgütüne yardım', 'Rüşvet alıp vermek' ve 'Evrakta sahtecilik' suçlamasıyla aralarında Bornova İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Ümit İmren'in de olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Kısa süre önce Interpol tarafından Karadağ'da yakalanan ve Türkiye'ye iadesi için işlemleri süren Binali Camgöz'ün üzerinden, Bornova'daki operasyonda tutuklanan şüphelilerden birine ait kimlik çıktığı belirtildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos'ta, Bornova İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne 'evrakta sahtecilik', 'organize suç örgütüne yardım ve yataklık' ile 'rüşvet alıp vermek' suçlamasıyla operasyon yaptı. Bornova İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Ümit İmren, kurumda görevli 2 memur, 1 çaycı ile hakkında sahte evrak düzenlendiği belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin rüşvet karşılığında kimlik ve pasaportlardaki fotoğrafları değiştirip kişi ya da kişilerin yurt dışına kaçmasına aracılık ettiği iddia edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.Öte yandan kısa süre önce Interpol tarafından Karadağ'da 5 kişiyle birlikte yakalanan ve Türkiye'ye iadesi için işlemleri süren organize suç örgütü lideri Binali Camgöz'ün üzerinden, Bornova'daki operasyonda tutuklanan şüphelilerden birine ait kimliğin çıktığı ifade edildi.


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Kaynak: DHA

Karadağ, Bornova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de çete lideri bağlantılı nüfus müdürlüğü operasyonuna 5 tutuklama - Son Dakika

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