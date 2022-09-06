Yangın saat 16.30 sıralarında, Bornova Beşyol Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 20 arazöz ve 5 su tankeri ile karadan, 7 helikopter ve 4 uçak ile havadan müdahale ediyor.

Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de ormanlık alanda yangına havadan ve karadan müdahale - Son Dakika

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