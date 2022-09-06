İzmir'de ormanlık alanda yangına havadan ve karadan müdahale - Son Dakika
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İzmir'de ormanlık alanda yangına havadan ve karadan müdahale

06.09.2022 17:09
İzmir'de ormanlık alanda yangına havadan ve karadan müdahale

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sebebiyle havadan ve karadan söndürme çalışmaları başlatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sebebiyle havadan ve karadan söndürme çalışmaları başlatıldı.

Yangın saat 16.30 sıralarında, Bornova Beşyol Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 20 arazöz ve 5 su tankeri ile karadan, 7 helikopter ve 4 uçak ile havadan müdahale ediyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de ormanlık alanda yangına havadan ve karadan müdahale - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de ormanlık alanda yangına havadan ve karadan müdahale - Son Dakika
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