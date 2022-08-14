Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücü F.Ş. ile otomobil sahibi C.Ç. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan evli ve bir çocuk babası Çetinkaya müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Uğur Çetinkaya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de ehliyetsiz sürücünün çarptığı tamirci hayatını kaybetti - Son Dakika

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