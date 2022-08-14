İzmir'de ehliyetsiz sürücünün çarptığı tamirci hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de ehliyetsiz sürücünün çarptığı tamirci hayatını kaybetti

14.08.2022 14:32
İzmir'de ehliyetsiz sürücünün çarptığı tamirci hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde oto kurtarma aracını tamir eden kişi, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İzmir'in Bornova ilçesinde oto kurtarma aracını tamir eden kişi, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Sanayi sitesinde oto tamircisi olarak çalışan Uğur Çetinkaya (37), tamir ettiği 35 GD 2280 plakalı oto kurtarma aracıyla Birlik Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde test sürüşüne çıktı.

Çetinkaya, aracın sıkışan halatını kurtarmak için Ambarlar Kavşağı yakınında yol kenarında durdu.

Bu sırada F.Ş'nin (17) kullandığı 35 HB 3714 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak oto kurtarma aracına ve Çetinkaya'ya çarptı.

Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan evli ve bir çocuk babası Çetinkaya müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çetinkaya'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücü F.Ş. ile otomobil sahibi C.Ç. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: AA

Uğur Çetinkaya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de ehliyetsiz sürücünün çarptığı tamirci hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de ehliyetsiz sürücünün çarptığı tamirci hayatını kaybetti - Son Dakika
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