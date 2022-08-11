İzmir'de 12 yaşındaki çocuk maganda tarafından vuruldu - Son Dakika
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İzmir'de 12 yaşındaki çocuk maganda tarafından vuruldu

11.08.2022 00:28
İzmir'de 12 yaşındaki çocuk maganda tarafından vuruldu

İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 12 yaşındaki bir çocuk, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 12 yaşındaki bir çocuk, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili şüpheli ya da şüpheliler aranıyor.

Olay saat 17.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Türkay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta oyun oynadığı iddia edilen A.Ç.A.'ya (12), kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar isabet etti. Kolundan yaralandığı öğrenilen küçük çocuğu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, şüpheli ya da şüphelileri arama çalışmaları sürüyor. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 12 yaşındaki çocuk maganda tarafından vuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 12 yaşındaki çocuk maganda tarafından vuruldu - Son Dakika
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