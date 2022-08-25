İzmir'de göle dönen sokakta çocuklar yüzdü - Son Dakika
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İzmir'de göle dönen sokakta çocuklar yüzdü

25.08.2022 13:27

İzmir'in Bornova ilçesinde sağanak yağışta bir çok sokak göle dönerken, çocuklar biriken yağmur suyunda yüzerek eğlendi.

İzmir'in Bornova ilçesinde sağanak yağışta bir çok sokak göle dönerken, çocuklar biriken yağmur suyunda yüzerek eğlendi.

Dün İzmir'de etkili olan yağışlı havanın ardından sokaklar ile bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı. Özellikle Bornova ilçesinde yağan yağmurun ardından sokaklar göle döndü. Bornova Mevlana Mahallesi'nde göle dönen sokakta çocuklar kendilerini yağmur suyunun içine bıraktı. Göle dönen sokakta biriken yağmur sularında yüzen çocuklar eğlenirken çocukların biriken yağmur suyunda yüzme anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, Göle, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de göle dönen sokakta çocuklar yüzdü - Son Dakika

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