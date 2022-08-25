Dün İzmir'de etkili olan yağışlı havanın ardından sokaklar ile bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı. Özellikle Bornova ilçesinde yağan yağmurun ardından sokaklar göle döndü. Bornova Mevlana Mahallesi'nde göle dönen sokakta çocuklar kendilerini yağmur suyunun içine bıraktı. Göle dönen sokakta biriken yağmur sularında yüzen çocuklar eğlenirken çocukların biriken yağmur suyunda yüzme anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, Göle, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de göle dönen sokakta çocuklar yüzdü - Son Dakika

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