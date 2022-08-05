İZMİR'DE 11 BİN 500 YILLIK HEYKEL ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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İZMİR'DE 11 BİN 500 YILLIK HEYKEL ELE GEÇİRİLDİ

05.08.2022 10:12

İZMİR'in Bornova ilçesinde, satılmak üzere Mardin'den getirildiği öğrenilen ve M.Ö. 9500 yılına ait olduğu değerlendirilen insan tasvirli heykel ele geçirildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, satılmak üzere Mardin'den getirildiği öğrenilen ve M.Ö. 9500 yılına ait olduğu değerlendirilen insan tasvirli heykel ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin'den satılmak üzere İzmir'e tarihi eser getirildiğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda insanlık tarihinin ilk heykellerinden, Prehistorik döneme ait olduğu değerlendirilen, Göbeklitepe, Nevali Çori ve Karahan Tepe arkeolojik kazılarında çıkartılan eserlerle benzer özellikler gösteren ve M.Ö. 9500 yıllarında olduğu tahmin edilen 70 santimetre uzunluğunda, 30 santimetre eninde baş ve gövdeden oluşan insan tasvirli heykel ele geçirildi. Heykel, Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Mardin, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE 11 BİN 500 YILLIK HEYKEL ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İZMİR'DE 11 BİN 500 YILLIK HEYKEL ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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