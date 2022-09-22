İzmir'de kaza anını güvenlik kamerası kaydetti - Son Dakika
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İzmir'de kaza anını güvenlik kamerası kaydetti

22.09.2022 15:54
İzmir'de kaza anını güvenlik kamerası kaydetti

İzmir'in Bornova ilçesinde servis aracına bakım yapan sürücüye otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde servis aracına bakım yapan sürücüye otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kamil Tunca Caddesi üzerine park ettiği servis aracının arka camında bakım yapan sürücü A.B'ye, bir otomobil çaptı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda sürücünün, park halindeki servis aracının arka camındaki kaplamayı düzelttiği sırada arkasından gelen bir otomobilin çarptığı ve sürücünün yere savrulduğu anlar görülüyor.

Kazada yaralanan sürücü A.B. sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

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