Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda sürücünün, park halindeki servis aracının arka camındaki kaplamayı düzelttiği sırada arkasından gelen bir otomobilin çarptığı ve sürücünün yere savrulduğu anlar görülüyor.

Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de kaza anını güvenlik kamerası kaydetti - Son Dakika

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