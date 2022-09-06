İzmir Bornova'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı. Yangın, Arıcının Tütsü Yapması Sonucu Çıkmış - Son Dakika
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İzmir Bornova'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı. Yangın, Arıcının Tütsü Yapması Sonucu Çıkmış

06.09.2022 19:31
İzmir Bornova'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı. Yangın, Arıcının Tütsü Yapması Sonucu Çıkmış

İzmir'in Bornova ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bir bölgede başlayan ve ardından ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin üç saatlik çalışması sonunda kontrol altına alındı. Üç hektar orman alanının zarar gördüğü yangının, bir arıcının tütsü yapması sonucu çıktığı belirlendi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bir bölgede başlayan ve ardından ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin üç saatlik çalışması sonunda kontrol altına alındı. Üç hektar orman alanının zarar gördüğü yangının, bir arıcının tütsü yapması sonucu çıktığı belirlendi.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Beşyol Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçramıştı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu, yaklaşık üç saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangında yaklaşık üç hektar orman alanının zarar gördüğünü bildirdi.

Yapılan ilk incelemede, yangına bir arıcının kontrolsüz şekilde tütsü yapmasının neden olduğu belirlendi. Arıcıyla ilgili yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: ANKA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Bornova'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı. Yangın, Arıcının Tütsü Yapması Sonucu Çıkmış - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Bornova'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı. Yangın, Arıcının Tütsü Yapması Sonucu Çıkmış - Son Dakika
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