Yolda bozulan aracını tamir ederken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yolda bozulan aracını tamir ederken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

14.08.2022 09:11
Yolda bozulan aracını tamir ederken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde, yolda bozulan aracını tamir eden araç çekicisine otomobil çarptı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, yolda bozulan aracını tamir eden araç çekicisine otomobil çarptı. Meydana gelen kazada tahlisiz adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün öğle saatlerinde Bornova ilçesi Birlik Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Araç çekicisi Uğur Çetinkaya, 35 GD 2280 plakalı çekici aracını tamir ettirdikten sonra test sürüşüne çıktı. Kemalpaşa Caddesi istikametinden Ambarlar Caddesine seyir halindeyken lastiğine halat takıldığını fark eden Çetinkaya, aracı yolun kenarına çekip tamir etmeye başladı. Bu sırada yine Kemalpaşa Caddesi istikametinden Ambarlar Caddesi istikametine hızlı bir şekilde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil yolun kenarında aracını tamir eden Çetinkaya'ya çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvelik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Uğur Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Tahlisiz adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücü olay yerinde polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldüğü öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Uğur Çetinkaya, Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolda bozulan aracını tamir ederken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolda bozulan aracını tamir ederken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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