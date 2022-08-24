İZMİR'DE KUMAR BASKININDA SUÇÜSTÜ YAKALANAN 41 KİŞİYE CEZA YAĞDI - Son Dakika
Üye Girişi

İZMİR'DE KUMAR BASKININDA SUÇÜSTÜ YAKALANAN 41 KİŞİYE CEZA YAĞDI

24.08.2022 13:53

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir kahvehanede kumar oynarken suçüstü yakalanan 41 kişiye 74 bin 579 TL idari para cezası kesildi.

İZMİR'in Bornova ilçesindeki kahvehanede kumar oynarken, yakalanan 41 kişiye toplam 74 bin 579 TL idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beşyol Mahallesi'ndeki kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisiyle harekete geçti. Belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 41 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Bu kişilere toplam 74 bin 579 TL idari para cezası kesildi. İşletme sahibi L.A. hakkında da 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.


YORUMLAR
500
Sedat Peker'in Beykoz'daki lüks villası Milli Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredildi Sedat Peker'in Beykoz'daki lüks villası Milli Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredildi Sezona fırtına gibi giren Enner Valencia'ya Fenerbahçe'den yeni sözleşme Sezona fırtına gibi giren Enner Valencia'ya Fenerbahçe'den yeni sözleşme Twitter'ın eski güvenlik şefinin iddiaları Elon Musk'ın elini güçlendirecek Twitter'ın eski güvenlik şefinin iddiaları Elon Musk'ın elini güçlendirecek
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE KUMAR BASKININDA SUÇÜSTÜ YAKALANAN 41 KİŞİYE CEZA YAĞDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:35 Sezona fırtına gibi giren Enner Valencia'ya Fenerbahçe'den yeni sözleşme
13:33 Sedat Peker'in Beykoz'daki lüks villası Milli Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredildi
12:46 Aleyna Tilki'nin 17 yaşına giren kardeşi Ayça Tilki, doğum gününde playboy tavşanı kıyafeti giydi
12:30 Fransız basını yazdı! Fenerbahçe ile Galatasaray, Lyon ile sözleşmesini uzatmayacak Moussa Dembele'yi transfer etmek için kolları sıvadı
12:24 Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na KYK cevabı: Cumhuriyet tarihinin en yükseği
12:39 17 yaşındaki Suriyeli Mecit'i, sigarası yok diye bıçakladılar!
12:14 Didem Arslan Yılmaz'dan konuğunun kıyafetine tepki gösterdi: Bu ne ya arkadaşlar?
11:44 AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Öğlen saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek
11:36 Fenerbahçe, sezona bomba gibi giren Valencia'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti
11:37 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un yıl dönümünde gençlerle beraber 15 kilometre yürüyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 13:53:53. #1.11#
SON DAKİKA: İZMİR'DE KUMAR BASKININDA SUÇÜSTÜ YAKALANAN 41 KİŞİYE CEZA YAĞDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement