İZMİR'in Bornova ilçesindeki kahvehanede kumar oynarken, yakalanan 41 kişiye toplam 74 bin 579 TL idari para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beşyol Mahallesi'ndeki kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisiyle harekete geçti. Belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 41 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Bu kişilere toplam 74 bin 579 TL idari para cezası kesildi. İşletme sahibi L.A. hakkında da 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › İZMİR'DE KUMAR BASKININDA SUÇÜSTÜ YAKALANAN 41 KİŞİYE CEZA YAĞDI - Son Dakika