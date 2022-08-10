Hız sınırını aşıp kedileri ezen sürücülere çocuklardan pankartlı uyarı

İZMİR'in Buca ilçesi Gediz Mahallesi'nde çocuklar, oyun oynadıkları sokakta '30 kilometre hız sınırı' kuralını ihlal eden ve bu nedenle kedileri ezen araç sürücülerini uyarmak için pankart hazırladı. 'Kedileri ezme bizi üzme' sloganı atan çocukların yanına gelen İzmir Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, onlara sorunun takipçisi olacaklarını söyleyip, düdük hediye etti.

Buca ilçesi Gediz Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, oyun oynadıkları sokakta bazı sürücülerin hız sınırını aşması nedeniyle birkaç kedi ezilince bir araya gelip uyarıda bulunmaya karar verdi. 30 kilometre hız sınırını ihlal eden sürücülere tepki gösteren çocuklar 'Burası sokak yavaş geç', 'Yavaş geç çocuk var' yazılı pankartlar hazırladı ve mahallede 'Kedileri ezme bizi üzme' sloganları attı. İzmir Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de sürücülere anlamlı bir uyarıda bulunan çocuklara sorunun takipçisi olacaklarını söyleyip, onlara düdük hediye etti.

'KEDİLERİMİZ GÖZÜMÜN ÖNÜNDE EZİLİYOR'Sürücülerin çok hızlı otomobil kullandığını söyleyen Açelya Candaş (13), "Sürücüler hep bizim kedilerimizi eziyor. Bu sokaktan çok hızlı geçiyorlar. Oyun oynarken de rahatsız oluyoruz. Buna tepki göstermek için pankartlar hazırladık ve bu pankartları sürücülere gösterdik. Polis ekipleri yanımıza geldi ve hızlı sürücüleri engelleyeceklerini söyledi" dedi.Çocuklardan Tuğçe Yanardağ (8) "Arabaların yavaş geçmesini istiyoruz. Bunun için arkadaşlarımızla beraber pankart hazırladık. 'Kedileri ezme bizi üzme' diyoruz. Kedilerimiz art arda gözümüzün önünde ezildiği için bunu yapmayı düşündük" ifadelerini kullandı.Hızlı geçen araçlar kedileri ezdiğinde çok üzüldüklerini dile getiren Umut Berat Dost (12) ise "Sürücüler buradan 70- 80 hız ile geçiyor. Pankart hazırladık. Yavaş geçmeleri için her şeyi yaptık. Bizler kediler ezildiği için üzülüyoruz" dedi.

Mahallelilerden Sitem Ertürk de "Çocuklarımla birlikte biz her gün sabah akşam hayvanları besliyoruz ve sokak canlılarını koruyoruz. Onlar hayvanları çok seviyorlar ama gözlerinin önünde bu kurallara uymayan, 30 kilometre hız sınırını her gün ihlal eden kişiler kedileri eziyor. Çocuklar çok üzgünler ve bu üzüntülerini dile getiriyorlar. Polis ekiplerine ve muhtarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.