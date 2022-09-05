İzmir'de kemoterapi gören kanser hastası babasını 20 yerinden bıçaklayarak katletti - Son Dakika
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İzmir'de kemoterapi gören kanser hastası babasını 20 yerinden bıçaklayarak katletti

05.09.2022 07:45

Buca ilçesinde, A.V. kanser hastası olduğu ve kemoterapi gördüğü öğrenilen babası Kazım Vurgun'u iddiaya göre 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. 26 yaşındaki A.V. polis ekipleri tarafından gözaltı alınırken, Kazım Vurgun'un can verdiğini duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. A.V. ilk ifadesinde, babası Kazım Vurgun'un ölen annesi ve ablası hakkında konuştuğu için tartıştıklarını, daha sonrasını hatırlamadığını öne sürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İzmir'de kanser hastası olduğu öğrenilen Kazım Vurgun, kemoterapi tedavisi için yaklaşık 1 hafta önce hastaneye yakın olduğu için 24 sokakta bulunan müstakil eve taşındı. Burada yalnız yaşayan iki çocuk babası 68 yaşındaki Vurgun'un, oğlu A.V. ile uzun bir süredir konuşmadığı ve yeni evine geldiği için oğlu ile barıştığı öğrenildi. Bugün tekrar ziyarete gelen A.V. ile babası Kazım Vurgun arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. A.V. evde bulunan bıçakla, babasına saldırdı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu sırada kaçmaya çalışan Kazım Vurgun, sırtına aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, suç aleti ile birlikte A.V.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Kazım Vurgun'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Kazım Vurgun'un öldüğünü öğrenen bir yakını ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

ANNESİ VE ABLASI HAKKINDA KONUŞTUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan A.V.'nin ilk ifadesinde, babası Kazım Vurgun'un ölen annesi ve ablası hakkında konuştuğu için tartıştıklarını, daha sonrasını hatırlamadığını söylediği ileri sürüldü. Kazım Vurgun'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de kemoterapi gören kanser hastası babasını 20 yerinden bıçaklayarak katletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de kemoterapi gören kanser hastası babasını 20 yerinden bıçaklayarak katletti - Son Dakika
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