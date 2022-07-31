Sürücülerden 1'inin aranması, diğerinin alkollü çıktığı kazada; 12 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Sürücülerden 1'inin aranması, diğerinin alkollü çıktığı kazada; 12 yaralı

31.07.2022 00:14
Sürücülerden 1'inin aranması, diğerinin alkollü çıktığı kazada; 12 yaralı

İZMİR'in Buca ilçesinde, ana yola çıkan kamyonet ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, ana yola çıkan kamyonet ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü hakkında 'basit yaralama' suçundan arama kararı olduğu, kamyonet sürücüsünün ise 0.98 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Çamlıkule Mahallesi 290/5 sokakta meydana geldi. Ana yola çıkmak isteyen, Barış S. (24) yönetimindeki 38 ADM 357 plakalı kamyonet, Mustafa Ö. yönetimindeki 35 M 9139 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araç da sokak aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle sokaktaki trafik dururken, sağlık ekipleri ise çevredeki vatandaşların yardımıyla araçlardan dışarı çıkan yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı olduğu belirlenen 12 kişi, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polisin ön soruşturmasında yolcu minibüsü şoförü Mustafa Ö.'nün 'basit yaralama' suçundan hakkında arama kararı olduğu, kamyonet sürücüsü Barış S.'nin ise kaza anında 0.98 promil alkollü olduğu öğrenildi.


YORUMLAR
500
AFAD, İran'a insani yardım malzemesi gönderdi AFAD, İran'a insani yardım malzemesi gönderdi Muratlı çevreyolunda trafik kazası: 4 yaralı Muratlı çevreyolunda trafik kazası: 4 yaralı
Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürücülerden 1'inin aranması, diğerinin alkollü çıktığı kazada; 12 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
21:01 Taraftar yıkılacak! Beşiktaş'ta top koşturan Emirhan İlkhan, sözleşmesinde yer alan detayı açıkladı
20:32 Beşiktaş maçına martı damgası! Tüm pozisyonların odak noktası oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 00:14:44. #1.11#
SON DAKİKA: Sürücülerden 1'inin aranması, diğerinin alkollü çıktığı kazada; 12 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement