İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

05.09.2022 21:22
İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adatepe Mahallesi 24 Sokak'ta yaşayan Kazım V. (68) ile oğlu A.V. (26) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında A.V, babasını birkaç kez bıçakladı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kazım V'nin öldüğü belirlendi.

Kazım V'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, A.V'yi suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli emniyette verdiği ifadede babasıyla 10 yıldır görüşmediğini, son 5-6 aydır barıştıklarını anlattı.

Bugün eski konular açıldığında babasının kendisine annesiyle ve ablasıyla ilgili birtakım şeyler söylediğini ileri süren şüpheli, öfkeye kapıldığını ileri sürdü.

Kendisine hakim olamadığını ve babasını bıçakla öldürdüğünü itiraf eden şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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