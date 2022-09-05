Kendisine hakim olamadığını ve babasını bıçakla öldürdüğünü itiraf eden şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bugün eski konular açıldığında babasının kendisine annesiyle ve ablasıyla ilgili birtakım şeyler söylediğini ileri süren şüpheli, öfkeye kapıldığını ileri sürdü.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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