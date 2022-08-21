Edinilen bilgiye göre. Zafer Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan plastik fabrikasında saat 07.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, fabrikada maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de plastik fabrikasında yangın - Son Dakika

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