İzmir'de merkez üssü Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında panik yaşayan 3 kişi yüksekten atlayarak yaralanırken 1'inin durumu ağır, bir caminin minaresi yıkıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisinin ulaşmadığını bildirdi.
Büyük paniğe neden olan depreme Tiktok ve Twitch'deki bazı kullanıcılar canlı yayında yakalandı. Sarsıntı anında büyük korku yaşadıkları gözlenen kullanıcıların o ana ilişkin görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'deki depreme canlı yayında yakalananların ifadeleri yaşadıkları korkuyu gözler önüne serdi - Son Dakika