İzmir'deki depreme canlı yayında yakalananların ifadeleri yaşadıkları korkuyu gözler önüne serdi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'deki depreme canlı yayında yakalananların ifadeleri yaşadıkları korkuyu gözler önüne serdi

04.11.2022 10:26

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğünde depreme bazı Tiktok ve Twitch kullanıcıları canlı yayında yakalandı. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İzmir'de merkez üssü Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında panik yaşayan 3 kişi yüksekten atlayarak yaralanırken 1'inin durumu ağır, bir caminin minaresi yıkıldı.

HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisinin ulaşmadığını bildirdi.

CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Büyük paniğe neden olan depreme Tiktok ve Twitch'deki bazı kullanıcılar canlı yayında yakalandı. Sarsıntı anında büyük korku yaşadıkları gözlenen kullanıcıların o ana ilişkin görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

YORUMLAR
500
Bakan Soylu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde deprem hakkında brifing aldı Bakan Soylu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde deprem hakkında brifing aldı Bakan Soylu'dan deprem toplantısı Bakan Soylu'dan deprem toplantısı

Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki depreme canlı yayında yakalananların ifadeleri yaşadıkları korkuyu gözler önüne serdi - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber! Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit düştü
10:30 Aynı apartmandaki iki evden birinin 3 bin diğerinin ise 20 bin liradan kiralanması dikkat çekti
10:22 Fransa'da genç bir kadın dekoltesi yüzünden restorana alınmadı
10:22 İzmir'deki depreme canlı yayında yakalananların ifadeleri yaşadıkları korkuyu gözler önüne serdi
10:02 Jandarmadan, müstehcen ve yasa dışı bahis sitesine operasyon!
09:59 Grup Başkanvekilliğinden istifa eden Mahir Ünal'a AK Parti'den yeni görev! Moderatör olacak
09:40 Oyuncu Hazar Ergüçlü katıldığı etkinlikte tüm gözleri üzerinde topladı! İşte cesur kıyafet tercihi
09:37 İsrail'de seçimden Netanyahu liderliğindeki sağ blok galip geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorumu çok konuşulmuştu
09:22 Serenay Sarıkaya süper mini etekli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
08:51 4,9 büyüklüğünde depremin vurduğu İzmir'deki hasar günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2022 10:55:32. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'deki depreme canlı yayında yakalananların ifadeleri yaşadıkları korkuyu gözler önüne serdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement