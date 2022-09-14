İzmir'de çok sayıda öğrenciye aynı evi kiraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde çok sayıda yabancı uyruklu üniversite öğrencisini, kirasını peşin alarak sahte kontratlarla daireler kiralayıp dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kozaağaç Mahallesi'ndeki bir binada emlakçılık yapan B.Ş, Dokuz Eylül Üniversitesini yeni kazanan çoğu yabancı uyruklu olan öğrencilere ev kiraladı.

Ücretlerini peşin ödedikleri dairelere bir türlü giremeyen öğrenciler, aynı dairelerin sahte kontratlarla çok sayıda kişiye kiralandığının ortaya çıkması üzerine polise başvurdu.

Polisin yürüttüğü soruşturma sonucu yakalanan B.Ş, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"'Biz kardeşiz' falan diyordu. Biz de güvendik"

Dokuz Eylül Üniversitesini kazanan Azerbaycanlı öğrenci Ayxan Ahmedov, AA muhabirine, okuluna yakın olduğu için internetten bir ay önce ev kiraladığını ve emlakçıyla sözleşme imzaladıklarını anlattı.

Emlakçının bir ay sonra eve girebileceğini söylediğini aktaran Ahmedov, şunları kaydetti:

"Ancak sözleşme geçersizmiş. Benim gibi 100'den fazla öğrenci mağdur. Altı aylık olmak üzere aylık üç bin liraya anlaştık, ayrıca depozito ve emlakçı parası olmak üzere 24 bin lira verdim. Bana Eylül'ün 10'undan sonra gelmemi söyledi. Evime girmeme birkaç gün kala gelince baktım bir sürü insan var. Onlarla konuşunca dolandırıldığımı anladım. Sonra karakola ifade verdik. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz. 60 bin lira verenler olmuş. Çok üzgünüm, aslında ona güvenmiştik. 'Biz kardeşiz' falan diyordu. Biz de güvendik."

Kazakistanlı Nurdaulet Tangsykbayev ise Türkiye'ye okumak için geldiğini ve buraya ilk geldiğinde ev arayışına girdiğini ifade etti.

Tanıştığı emlakçıya 14 bin lira verdiğini ve bir sözleşme imzaladıklarını anlatan Tangsykbayev, "Aynı daireyi 3-4 kişiye kiralamış, öyle olunca dolandırıldığımızı anladık. Çok büyük bir şok yaşadık, ne olduğunu anlayamadık. Sonrasında hemen karakola gidip şikayetçi olduk. Şu anda yine ev arıyoruz ama bulamıyoruz. Bazıları yabancılara ev vermek istemiyor." diye konuştu.