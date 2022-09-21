İzmir'deki bıçakla yaralama davasında "reddi heyet" talebi - Son Dakika
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İzmir'deki bıçakla yaralama davasında "reddi heyet" talebi

21.09.2022 18:22
İzmir'deki bıçakla yaralama davasında "reddi heyet" talebi

İzmir'in Buca ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaraladığı iddia edilen sanığın yargılandığı davada, müşteki avukatı "reddi heyet" talep etti.

İzmir'in Buca ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaraladığı iddia edilen sanığın yargılandığı davada, müşteki avukatı "reddi heyet" talep etti.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık F.D, müşteki Aysel P, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, duruşmada söz alan müşteki Aysel P'nin avukatı Abdi Yaşar'ı, dava dışı beyanda bulunduğu gerekçesiyle uyardı.

Avukat Yaşar, mahkemede ilk celseden itibaren sözünün kesildiğini, Cumhuriyet savcısının önceki duruşmada müvekkiline "Neden televizyona çıktın?" şeklinde soru sorduğunu ileri sürerek reddi heyet talebinde bulundu.

Söz alan Cumhuriyet savcısı, ilgili duruşmada Aysel P'nin kafasındaki cam parçalarının televizyon programı için makyaj yapılırken çıkarıldığını söylediğini, kendisinin de bunun üzerine "Neden önce Cumhuriyet savcılığına gidip başvuru yapmadın? Cam parçalarına ilişkin rapor dosyada yok." dediğini kaydederek, bu sözlerinden bu anlamın çıkmayacağını ifade etti.

Duruşmaya verilen arada reddi heyet talebini değerlendiren mahkeme heyeti, aranın ardından talebin yerinde olmadığı kanaatine varıldığını bildirdi.

Yeniden söz alan avukat Yaşar'ın talebi üst mahkemeye taşıyacağını söylemesi üzerine mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, reddi heyet talebinin görüşülmesi için dosyanın bir üst mahkemeye gönderilmesine hükmetti.

Duruşma, 14 Kasım'a bırakıldı.

Olay

Buca ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aysel P, SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılmış, dini nikahla birlikte yaşadığı F.D. gözaltına alınmıştı.

İlk ifadesinde kendi kendini yaraladığını söyleyen Aysel P, tedavi sürecinde ifade değiştirmiş ve kendisini yaralayanın F.D. olduğunu iddia etmesinin ardından F.D, tutuklanmıştı.

F.D hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

Tutuklu sanık F.D. ilk celsede, "Eve geldiğimde çocuklar bağırıyordu. Aysel'in elinde bıçak vardı, kendisine batırıyordu. 'Ne yapıyorsun?' dedim. Bıçağı almaya çalıştım. Boğuştuk, yere düştük. Avucum kesildi. Banyoda zarar veriyordu kendisine." diyerek kendisini savunmuş ve iftiraya uğradığını iddia etmişti.

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Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhuriyet, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki bıçakla yaralama davasında 'reddi heyet' talebi - Son Dakika

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