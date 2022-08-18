İzmir'de garaj kumandası görünümlü suikast silahıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de garaj kumandası görünümlü suikast silahıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

18.08.2022 14:28

İzmir'in Buca ilçesinde garaj kumandası görünümlü suikast silahıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde garaj kumandası görünümlü suikast silahıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü S.Ç'nin (32) yapılan üst aramasında, garaj kumandası görünümünde mermi atma özelliğine sahip suikast silahı bulundu.

Daha önce suç örgütüne üye olmak suçundan 14 yıl cezaevinde kaldığı tespit edilen zanlının, uyuşturucu ticareti suçundan arandığı ve silah ticareti gibi birçok suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.

Zanlının üzerinde ele geçirilen 35 bin liraya da el kondu.

Zanlı, emniyetteki işlemin ardından tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de garaj kumandası görünümlü suikast silahıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de garaj kumandası görünümlü suikast silahıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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