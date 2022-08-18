Daha önce suç örgütüne üye olmak suçundan 14 yıl cezaevinde kaldığı tespit edilen zanlının, uyuşturucu ticareti suçundan arandığı ve silah ticareti gibi birçok suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de garaj kumandası görünümlü suikast silahıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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