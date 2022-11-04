İzmir'de gerçekleşen 4.9 şiddetindeki depremde bir caminin minaresi yıkıldı - Son Dakika
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İzmir'de gerçekleşen 4.9 şiddetindeki depremde bir caminin minaresi yıkıldı

04.11.2022 07:34

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4.9 şiddetindeki deprem nedeniyle Konak ilçesindeki bir caminin minaresi yıkıldı. İşte olay yerinden görüntüler...

İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı birçok ilden Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kentte tüm ekipler şu an devriye gezerken, İzmir genelinde detaylı taramalar yapılıyor. Depremden korkan vatandaşlar kendilerini sokaklara atmış durumda.

CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

Şu ana kadar can kaybı bilgisi paylaşılmazken, iki vatandaşın panikle atlama sonucu yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Şiddetli sarsıntı nedeniyle Konak'ta bir caminin minaresi yıkıldı.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:

İzmir'de yaşanan 4.9 şiddetindeki depremde Konak'ta bir caminin minaresi yıkıldı! İşte olay yerinden ilk görüntüler
İzmir'de yaşanan 4.9 şiddetindeki depremde Konak'ta bir caminin minaresi yıkıldı! İşte olay yerinden ilk görüntüler
İzmir'de yaşanan 4.9 şiddetindeki depremde Konak'ta bir caminin minaresi yıkıldı! İşte olay yerinden ilk görüntüler
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 'Ekiplerimiz şu ana kadar bir camii minaresindeki hasar dışında olumsuz bir durum ve ihbarla... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 'Ekiplerimiz şu ana kadar bir camii minaresindeki hasar dışında olumsuz bir durum ve ihbarla... Bakan Soylu İzmir'de Bakan Soylu İzmir'de

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de gerçekleşen 4.9 şiddetindeki depremde bir caminin minaresi yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de gerçekleşen 4.9 şiddetindeki depremde bir caminin minaresi yıkıldı - Son Dakika
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