İzmir'de gerçekleşen 4.9 şiddetindeki depremde bir caminin minaresi yıkıldı

İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı birçok ilden Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
Kentte tüm ekipler şu an devriye gezerken, İzmir genelinde detaylı taramalar yapılıyor. Depremden korkan vatandaşlar kendilerini sokaklara atmış durumda.
Şu ana kadar can kaybı bilgisi paylaşılmazken, iki vatandaşın panikle atlama sonucu yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Şiddetli sarsıntı nedeniyle Konak'ta bir caminin minaresi yıkıldı.
İşte olay yerinden ilk görüntüler:
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