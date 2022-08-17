Yeşilçam oyuncusu Rıza Pekkutsal, İzmir'de toprağa verildi - Son Dakika
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Yeşilçam oyuncusu Rıza Pekkutsal, İzmir'de toprağa verildi

17.08.2022 15:43
Yeşilçam oyuncusu Rıza Pekkutsal, İzmir'de toprağa verildi

İZMİR'in Buca ilçesinde hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncusu ve ses sanatçısı Rıza Pekkutsal'ın (87) cenazesi, Eski Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İZMİR'in Buca ilçesinde hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncusu ve ses sanatçısı Rıza Pekkutsal'ın (87) cenazesi, Eski Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hem oyunculuğuyla hem de sesiyle çok sayıda filme hayat veren Rıza Pekkutsal, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle dün İzmir'deki evinde hayatını kaybetti. Pekkutsal için bugün Yaylacık Camii'nde düzenlenen cenazeye; kızı Funda Pekkutsal Karakuş, akrabaları, yakınları ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Pekkutsal'ın cenazesi, Eski Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.Rıza Pekkutsal, özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı 'Korkusuz Korkak' filmindeki 'memur', Kaygısızlar dizisindeki 'Hacı Gaffur', rolleriyle hafızalara kazınmıştı. Pekkutsal ayrıca 20 plağa imza atmıştı.


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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilçam oyuncusu Rıza Pekkutsal, İzmir'de toprağa verildi - Son Dakika

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