Yabancı uyruklu inşaat işçilerinin taş ve sopalı kavgası: 10 gözaltı - Son Dakika
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Yabancı uyruklu inşaat işçilerinin taş ve sopalı kavgası: 10 gözaltı

25.08.2022 23:55
Yabancı uyruklu inşaat işçilerinin taş ve sopalı kavgası: 10 gözaltı

İZMİR'in Buca ilçesinde, iddiaya göre inşaatta çalışan Suriye uyruklu iki grup arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, iddiaya göre inşaatta çalışan Suriye uyruklu iki grup arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, 10 sşüpheli gözaltına alındı. Kavga anı ise cep telefonları ile saniye saniye görüntülendi.

Olay dün saat 14.30 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi 205/19 sokakta meydana geldi. İddiaya göre inşaatta çalıştıkları öğrenilen Suriye uyruklu iki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede sokak ortasında meydan kavgasına dönüştü. Taş ve sopaların kullandıldığı kavgada taraflar birbirine saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin geldiğini gören bazı şüpheliler, otomobille kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında, kavgaya karıştığı ileri sürülen 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

TARAFLARIN BİRBİRİNE SALDIRDIĞI AN SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, kalabalık iki grubun birbirine saldırdığı anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Cep telefonu ile kayıt edilen görüntülerde, şüphelilerin ellerindeki sopalarla birbirlerine vurdukları görülüyor. Ayrıca, görüntülerde bir şüphelinin elindeki pompalı tüfeği karşı gruba doğru doğrulttuğu anlar yer aldı. Olayda 1 kişinin aldığı darbelerle yaralandığı öğrenildi. Polis ekipleri gözaltına aldığı 10 şüpheliyi sorgulamak için emniyete götürdü.


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Kaynak: DHA

Suriye, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yabancı uyruklu inşaat işçilerinin taş ve sopalı kavgası: 10 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yabancı uyruklu inşaat işçilerinin taş ve sopalı kavgası: 10 gözaltı - Son Dakika
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