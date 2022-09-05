Kemoterapi gören babasını bıçaklayarak öldüren oğlu tutuklandı - Son Dakika
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Kemoterapi gören babasını bıçaklayarak öldüren oğlu tutuklandı

05.09.2022 21:27
Kemoterapi gören babasını bıçaklayarak öldüren oğlu tutuklandı

İZMİR'in Buca ilçesinde kanser hastalığı nedeniyle kemoterapi gören babası Kazım Vurgun'u (68), 20 yerinden bıçaklayarak öldüren Aykut Vurgun (26), tutuklandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde kanser hastalığı nedeniyle kemoterapi gören babası Kazım Vurgun'u (68), 20 yerinden bıçaklayarak öldüren Aykut Vurgun (26), tutuklandı.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi yakınındaki müstakil evde meydana geldi. Kanser hastası olduğu öğrenilen iki çocuk babası Kazım Vurgun, kemoterapi tedavisi için yaklaşık 1 hafta önce hastaneye yakın olduğu için 24 sokakta bulunan müstakil eve taşındı. Burada yalnız yaşayan Vurgun'un evine gelen oğlu Aykut Vurgun, arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Kaçmaya çalışan Kazım Vurgun, oğlu tarafından sırtından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü. Olaydan kısa süre sonra suç aleti ile polis ekiplerine teslim olan Aykut Vurgun gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ilk ifadesinde Aykut Vurgun'un, 10 yıldır konuşmadığı babası Kazım Vurgun ile 6 ay önce barıştıklarını, evde eski konulardan bahsederken annesi ve ablası hakkında kötü konuştuğu için geçirdiği cinnet sonucu bıçakladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Aykut Vurgun, tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemoterapi gören babasını bıçaklayarak öldüren oğlu tutuklandı - Son Dakika

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