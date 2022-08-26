Bir inşaatta çalışan ve kavga eden 11 Suriyeli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Suriye, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de kavgaya karışan 11 Suriyeli geri gönderme merkezine götürüldü - Son Dakika

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