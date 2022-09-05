Babasını 20 bıçak darbesiyle öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Babasını 20 bıçak darbesiyle öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı

05.09.2022 13:30

İzmir'in Buca ilçesinde kemoterapi tedavisi gören babasını bıçaklayarak öldüren zanlının ilk ifadesinde, babasının ölen annesi ve ablası hakkında konuştuğu için babasını öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

İzmir'in Buca ilçesinde kemoterapi tedavisi gören babasını bıçaklayarak öldüren zanlının ilk ifadesinde, babasının ölen annesi ve ablası hakkında konuştuğu için babasını öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Babasını 20 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlının daha sonra polis merkezine giderek cinayeti işlediğini itiraf ettiği ortaya çıktı.

Olay ilçeye bağlı Adatepe Mahallesi 24 sokakta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.V. (26), Şirinyer Polis Merkezi Amirliğine giderek, babası Kazım Vurgun'u (68) öldürdüğünü söyledi. A.V.'nin itirafı üzerine eve giden polis ekipleri, Kazım Vurgun'u kanlar içerisinde yüz üstü hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ise Vurgun'un koltuk altında ve sırtında 20 bıçak darbesi olduğu, talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölen annesi ve ablası hakkında konuştuğu için cinnet getirmiş

Olay Yeri İnceleme ekipleri ile savcının incelemelerinin ardından Vurgun'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vurgun'un ölümünün ardından gözaltına alınan şüpheli oğul A.V.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, babası ile 10 yıldır görüşmediğini, 6 ay önce barıştıklarını ve bugün eski konulardan bahsederken babası Kazım Vurgun'un, A.V.'nin annesi ve ablası hakkında kötü konuştuğunu duyduğu için cinnet getirdiğini bu esnada babasını bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüpheli, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi.

Öte yandan oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen Kazım Vurgun'un bir süredir kanser hastası olduğu ve kemoterapi tedavisi görebilmek için bir hafta önce hastaneye yakın bir eve taşınarak tek başına yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

YORUMLAR
500
İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi Kıraathanede çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı Kıraathanede çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı Batman'da hayatını kaybeden astsubay, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı Batman'da hayatını kaybeden astsubay, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Babasını 20 bıçak darbesiyle öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Pis Yedili dizisinin Orço'sunu görenler tanıyamadı! İşte yıllar içindeki değişimi
14:22 Mustafa Sarıgül son ankette büyük çıkış yakaladı! İşte partilerin İstanbul'da aldığı oy oranları...
14:07 Skorsky tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştı! Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 şehit
13:58 Türkiye-Yunanistan gerginliğinde yeni safha! Çek Cumhuriyeti'nden skandal "Erdoğan" paylaşımı
13:57 Rusya vanayı kapattı, Avrupa'da spot piyasadaki doğal gaz fiyatları tavan yaptı!
13:25 İrem Derici'den bomba itiraf! İsmini açıklamadığı futbolcuyu masasına çağırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:25:18. #1.11#
SON DAKİKA: Babasını 20 bıçak darbesiyle öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement