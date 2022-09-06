Babasını 20 bıçak darbesiyle öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde kemoterapi tedavisi gören babasını bıçaklayarak öldüren zanlının ilk ifadesinde, babasının ölen annesi ve ablası hakkında konuştuğu için babasını öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Babasını 20 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlının daha sonra polis merkezine giderek cinayeti işlediğini itiraf ettiği ortaya çıktı.

Olay ilçeye bağlı Adatepe Mahallesi 24 sokakta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.V. (26), Şirinyer Polis Merkezi Amirliğine giderek, babası Kazım Vurgun'u (68) öldürdüğünü söyledi. A.V.'nin itirafı üzerine eve giden polis ekipleri, Kazım Vurgun'u kanlar içerisinde yüz üstü hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ise Vurgun'un koltuk altında ve sırtında 20 bıçak darbesi olduğu, talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölen annesi ve ablası hakkında konuştuğu için cinnet getirmiş

Olay Yeri İnceleme ekipleri ile savcının incelemelerinin ardından Vurgun'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vurgun'un ölümünün ardından gözaltına alınan şüpheli oğul A.V.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, babası ile 10 yıldır görüşmediğini, 6 ay önce barıştıklarını ve bugün eski konulardan bahsederken babası Kazım Vurgun'un, A.V.'nin annesi ve ablası hakkında kötü konuştuğunu duyduğu için cinnet getirdiğini bu esnada babasını bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüpheli, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi.

Öte yandan oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen Kazım Vurgun'un bir süredir kanser hastası olduğu ve kemoterapi tedavisi görebilmek için bir hafta önce hastaneye yakın bir eve taşınarak tek başına yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR