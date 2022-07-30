İzmir'de minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı

30.07.2022 23:29
İzmir'de minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Çamlıkule Mahallesi 290/5 Sokak'ta M.Ö'nün kullandığı 35 M 9139 plakalı yolcu minibüsü ile B.S. yönetimindeki 38 ADM 357 kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç sokakta bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan minibüs şoförünün basit yaralamadan aranması olduğu, kamyonet sürücüsünün ise 98 promil alkollü olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza: 12 yaralı İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza: 12 yaralı 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı
Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
21:01 Taraftar yıkılacak! Beşiktaş'ta top koşturan Emirhan İlkhan, sözleşmesinde yer alan detayı açıkladı
20:32 Beşiktaş maçına martı damgası! Tüm pozisyonların odak noktası oldu
19:46 CHP lideri Kılıçdaroğlu, 54 liralık fındık alım fiyatını az buldu: Benim teklifim 72 liraydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 23:29:07. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement