Öte yandan minibüs şoförünün basit yaralamadan aranması olduğu, kamyonet sürücüsünün ise 98 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı - Son Dakika

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