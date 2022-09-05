İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

05.09.2022 07:44
İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan baba yaşamını yitirdi.

İzmir'in Buca ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan baba yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Adatepe Mahallesi 24 Sokak'ta yaşayan Kazım V. (68) ile oğlu A.V. (26) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında A.V, babasını çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kazım V'nin öldüğü belirlendi.

Kazım V'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, A.V'yi suç aletiyle yakalayarak gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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