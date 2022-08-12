İzmir'de orman yangını (1)

İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıta bu gece yarısı okkalı bir zam daha geliyor

Bugün saat 13.00 sıralarında, ilçeye bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki ormanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler durumu Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 22 arazöz, 3 dozer, 5 helikopter ve 3 uçak gönderildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA

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