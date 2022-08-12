İzmir'de orman yangını (1) - Son Dakika
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İzmir'de orman yangını (1)

12.08.2022 14:08

İZMİR'in Buca ilçesinde, orman yangını çıktı.

İZMİR'in Buca ilçesinde orman yangını yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bugün saat 13.00 sıralarında, ilçeye bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki ormanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler durumu Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 22 arazöz, 3 dozer, 5 helikopter ve 3 uçak gönderildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de orman yangını (1) - Son Dakika
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